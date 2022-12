A mozgásszervi betegségek már nem csak az időseket érintik

Egyre korábban jelentkeznek a fiataloknál a mozgásszervi betegségek. A legújabb kutatások szerint Magyarországon minden második felnőtt küzd valamilyen degeneratív gerincproblémával, és az emberek 65 százalékának alakul ki tartós váll-, könyök-, boka-, térd- vagy csípőízületi fájdalma élete során. A legtöbben elviselik, vagy együtt élnek a fájdalommal, pedig léteznek már olyan, kizárólag természetes hatóanyagokat tartalmazó készítmények, amelyek megoldást nyújthatnak a problémákra.

A szakemberek leggyakrabban a porckorongsérvvel, az ülőidegzsábával, a lumbágóval, az általános derékfájdalommal találkoznak, de gyakoribbá váltak a porckopással kapcsolatos betegségek, valamint a nyaki csigolyák meszesedése is.

„Évről évre nő azoknak a fiataloknak a száma, akik valamilyen mozgásszervi betegségben szenvednek. Megdöbbentő, hogy bár a porckorongsérv, a súlyosabb gerincferdülés, a »banyapúp« vagy a teniszkönyök régebben »tipikus időskori« problémák voltak (jellemzően 60 év felett), ma már a 35–40+ korosztály is jóval nagyobb arányban érintett ezekben. Míg a mai negyvenesek vezető tünete a számítógépes vagy fizikai munkában egyenetlen terhelés következtében kialakuló »klasszikus« derékfájás, a folyamatos laptop- és mobiltelefon-használat miatt már »újonnan« megjelenő probléma körükben az előrehelyezett fejtartásból fakadó monitornyak és a kéztőalagút szindróma. Az igazi gond az, hogy a napi szintű ismétlődő terhelés mellett igen nehéz feladat a folyamat megállítása, még rendszeres testmozgás mellett is. A már kialakult elváltozások egy része pedig általában ebben a korban már nem visszafordítható, a kezdetben enyhe fájdalmak egyre erősebbé válnak, melyek hatására önkéntelenül megváltozik a testtartás, és egyenetlenül kezdjük el terhelni a testünket. Ez pedig további egészségügyi problémákhoz vezethet” – mondta Urbán Rita jógaoktató és mozgásterápiával foglalkozó szakember.

„Furcsa érzés ma körülnézni egy edzőteremben vagy jógastúdióban – folytatja –, mert míg öröm látni, hogy most már a fiatalabb generáció tagjai is végeznek rendszeres testmozgást, láthatóvá válik az is, hogy a mobiltelefonon szocializálódott korosztályuk akár 14–18 évesen olyan Scheuermann-kórral (a sokak által púpként ismert betegség), előreesett vállakkal, pattogó ujj szindrómával vagy gerincferdüléssel vesznek részt az órákon, melyek visszafordításához már az életmód radikális megváltoztatása lenne szükséges. Nagyon fontos, hogy az emberek elkezdjenek mozogni, de az a mozgás változatos, rendszeres legyen, és vegye figyelembe a már kialakult esetleges egyéni elváltozásokat. Sokat segíthet ebben a legtöbb edzőteremben már elérhető, személyre szabott állapotfelmérés, ahol a centik méregetésén túl kiderülnek a mobilitással, stabilitással kapcsolatos hibák is. Ha már mozgunk, akkor az ne legyen egyoldalú – ne csak a súlyok emelgetéséből álljon –, emellett minden egyes edzésnél legyen bemelegítés és levezető nyújtás is. Ezeket nem szabad elhanyagolni, mert ebből származik a legtöbb sérülés” – tette hozzá Rita.

Ha fáj valami, irány az orvos. Vagy mégsem?

A statisztikák szerint Magyarországon minden ötödik embert érint valamilyen mértékű ízületi bántalom. Az efféle panaszok mögött általában az ízületek kopásos, illetve gyulladásos megbetegedése áll, és a kezelés szempontjából sem mindegy, hogy mi okozza a kellemetlenségeket.

„Ezekkel a statisztikákkal teljes összhangban áll az, amit mi is nap mint nap tapasztalunk. A hát- és derékfájdalom mindkét nemet érinti, de egyre több az olyan megkeresés, amiben már 12–14 éves gyermekek számára keresnek természetes gyulladáscsökkentőt, fájdalomcsillapítót a szülők, nagyszülők” – tette hozzá Horváth Péter, a NaturPrime csoport alapítója, aki elmondta, hogy a felmérések során azt is tapasztalták, hogy mivel a nők gyakrabban járnak orvoshoz és szűrővizsgálatokra, előbb fény derül esetükben a fájdalom valódi okára.

Általánosságban az első lépés, hogy akinek bármelyik testrésze fáj, az a háziorvoshoz fordul, aki azonnal gyulladás- és fájdalomcsillapító gyógyszert, injekciókúrát ír fel a részére (pl. idegbecsípődés a deréktáji szakaszon, lumbágó), majd ezzel párhuzamosan szakrendelésre és további kivizsgálásokra irányítja a beteget.

„Az életkor előrehaladtával a hagyományos orvoslás azonban két megoldást tud csak nyújtani: térdízületi gondoknál például a műtéti szakaszt megelőzően rendszeres és időnként fájdalmas injekciókat, közvetlenül az ízületbe fecskendezve, vagy később műtéti eljárás útján behelyezett protézist, csavarozást. Sokan ódzkodnak az erős gyógyszerektől, vagy az erős gyomorégés, gyomorfájdalom miatt nem szedik azokat rendszeresen, így a hatásuk csak ideig-óráig tart. Az ő számukra is segítséget nyújthatnak a kétféle hatásmechanizmussal működő, kizárólag természetes hatóanyagtartalmú megoldások, melyek a fájdalomcsillapításban és a gyulladáscsökkentésben is aktív szerepet játszanak” – mondta Péter, annak a különleges termékcsaládnak a megálmodója, amelyet az Olasz Egészségügyi Minisztérium, a Svájci Népegészségügyi Hivatal és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma is elismerésben részesített.

Kurkuma, gyömbér, tövises pillangófa vagy épp hegyi árnika hozhat enyhülést

A legjobb gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító szereket – mint a Dolixir és az Anesta – a természetes hatóanyagok ötvözete adja. Rendeltetésszerű használat mellett ezek hosszú távon sem fognak mellékhatást okozni.

„A természetes gyulladáscsökkentők közül a kurkuma, a gyömbér, a vadgesztenye, a rozmaring, a kamilla, a fekete nadálytő, a hegyi árnika, az eukaliptusz, a kerti kakukkfű, a levendula, a kámfor, illetve a mentol azok, melyeknek ereje legendás. Például csak a kurkuma rendszeres használatával is erősíthetjük a porcokat, az ízületek rugalmasságát. De érdemes kiemelni a tövises pillangófát és az ördögcsáklyát is. Ezeket az egzotikus növényeket Peruban már az indiánok is használták” – árulta el a NaturPrime csoport alapítója.

Péter tanácsa, hogy bármilyen fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő terméket is választunk, próbáljuk ki azt, mielőtt egy nagyobb adagot beszereznénk belőle. „Az sem mindegy, milyen formátumban viszi fel a fájdalomtól szenvedő beteg a hatóanyagot. Tesztjeinken a spray formátum győzött, a gyorsabb felszívódási idő miatt ezzel érhető el a leggyorsabb fájdalomcsillapítás” – osztja meg a szakértő.

Fontos megjegyezni, hogy a 10-20 év során kialakult mozgásszervi problémák egyetlen gyógyszertől vagy terápiától sem fognak elmúlni. A rendszeres odafigyelés, a helyes testtartás és mozgás ennek elengedhetetlen része, bármilyen életszakaszban.

