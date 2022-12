Már tudna humanoid robotot gyártani a Sony

A japán Sony Group Corp kedden bejelentette, hogy már rendelkezik azzal a technológiával, amivel humanoid robotot tudna gyártani, de azt még ki kell találni, hogy ezeket a robotokat hogyan lehetne hatékonyan használni.

Technológiai szempontból a világ számos vállalata, köztük a Sony is képes már gyorsan nekilátni a humanoid robotok gyártásának, ha eldől, mire érdemes használni őket. „Az alkalmazás kifejlesztése a kulcs” – fogalmazott Kitano Hiroaki, a Sony technológiai igazgatója.

A Sony több mint két évtizede készítette el Aibót, a robotkutyát, amelyből 1999 és 2006 között 150 ezer példányt adott el.

2018-ban a robotkutya fejlettebb verzióját dobta piacra, és már az első félévben húszezer darabot vettek meg belőle.

A humanoid robotok fejlesztésén évtizedek óta dolgozik a Honda Motor Co. és a Hyundai Motor Co. is, idén szeptemberben pedig Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója bemutatta Optimus nevű humanoid robotjának prototípusát. Musk vállalata azt tervezi, hogy gyáraiban állítja munkába a robotokat, amelyek száma idővel a több milliót is elérheti majd világszerte.

Kitano szerint a Sony az audiovizuális technológia, a zene és a videojátékok terén szerzett szakértelme miatt fontos szerepet játszhat a virtuális világban, a metaverzumban is, amelyben egyre több időt töltenek majd a felhasználók. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az embereket nem az az online tér fogja vonzani, amit a metaverzumban megteremtenek, hanem a tartalom, amivel megtöltik.

A kiemelt kép illusztráció.