A NASA Orion űrhajója 130 kilométerre megközelítette a Holdat

Az Orion egy héttel ezelőtt járt a legtávolabb, mintegy 430 ezer kilométerre a Földtől, most pedig már visszafelé tart 25 napos küldetése végéhez közeledve. Az űrhajó várhatóan vasárnap érkezik vissza.

Mission Time: 19 days, 11 hrs, 39 min Orion is 243,167 mi from Earth, 5,132 mi from the Moon, cruising at 1,202 mph. P: 175493, 159868, 68671 V: 1001, 17, -666 O: 25º, 15º, 313º What’s this? https://t.co/voR4yGy2mg #TrackArtemis pic.twitter.com/DQFiNcYUTW

We’ve completed our return powered flyby burn and are heading home! pic.twitter.com/awelzovlRP

.@NASA_Orion is only 1,550 miles away from the Moon right now.

The spacecraft will fly about 79 miles above the lunar surface at 11:42am ET (16:42 UTC). pic.twitter.com/vmpz7oFY4h

— NASA (@NASA) December 5, 2022