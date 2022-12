Minden vekkert és telefonos ébresztőt elsöpörhet egy új eszköz, mely hajnali hangsokkolás nélkül kelti fel gazdáját.

A hangos, stresszel járó ébresztést válthatja fel hamarosan a kaliforniain startup eszköze, a SilentWakeUp, a csendes ébresztő, mely egy 5x3x1 centis kis kütyü, amit a testünkre kell ragasztani.

Forrás: SilentWakeUp Ehhez adnak 7-szer használható hipoallergén szilikontappancsokat is, ezek segítségével kell a felkarra vagy a mellkasra felhelyezni az apróságot.

Az eszközt egy telefonos alkalmazással kell összepárosítani, ahol be kell állítani az ébresztési időpontot, a kütyü pedig az ébredés előtt tíz perccel elkezdi rázni a viselőjét – nem árammal, vibrációval. Összesen 200 rezgést tartalmaz egy ébresztőprogram, melynek intenzitása egyre nő a beállított időponthoz közeledve, de ezt is be lehet állítani.

Forrás: SilentWakeUp

Az apróság két gombelemmel működik, általában három hónapig. Az elemek lemerülése esetén nem kell tartani attól, hogy az ébresztés elmarad, mert az applikáció időben jelez az elemcsere esedékességéről.

Az eszközt jelenleg 85 dollárért, átszámítva nagyjából 33 ezer forintért kínálják.

A kis szerkezet csak azt a személyt ébreszti fel, aki valóban fel akar időben kelni, a partner pedig aludhat tovább békésen.

Az alkotók szerint napközben is lehetnek olyan szituációk, amikor a ruha alá feltéve használható a kütyü, például ha egy feladatra vagy meetingre szeretnénk figyelmeztetni magunkat hang nélkül.