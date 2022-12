A Földön eddig ismeretlen ásványokra bukkantak egy meteoritban

A Szomáliában talált űrkőzetben eddig két új ásványt fedeztek fel amerikai kutatók, azonban egy harmadik lehetséges anyagra is utalnak jelek. A 15 tonnás meteorit a valaha talált kilencedik legnagyobb világűrből származó kőzet.

A két felfedezett ásványt a meteorit egyetlen 70 grammos szeletében találták, amelyet az albertai egyetemhez küldtek elemzés céljából. Az osztályozás során az is kiderült, hogy a kőzetben lehet egy harmadik ásvány is – számolt be az albertai egyetem oldala.

☄️ Der Meteorit El Ali wiegt 15 Tonnen und könnte bereits seit Jahrzehnten auf der Erde liegen.https://t.co/B3KovjAbZy — L’essentiel DE (@lessentielde) November 30, 2022

A Szomáliában talált 15 tonnás űrkőzet a valaha talált kilencedik legnagyobbnak számít.

Az amerikai egyetem azt írta, hogy a két újonnan felfedezett ásványt elaliitnak és elkinstantonitnak nevezték el. Az első magáról a meteoritról kapta a nevét, amelyet „El Ali” meteoritnak neveztek el, mert a szomáliai El Ali város közelében találták. A második ásványt pedig Lindy Elkins-Tantonról, az Arizonai Állami Egyetem Föld- és Űrkutatási Karának professzoráról és a NASA közelgő Psyche küldetésének vezető kutatójáról nevezték el.

El-Ali-Meteorit: Forscher entdecken zwei neue Minerale in einem Meteorit #mineralogie https://t.co/9yG821r0Bo — Golem.de (@golem) November 30, 2022

A kutatók rámutattak, hogy az új ásványok felfedezése mindig lehetőséget adnak arra, hogy új felhasználási lehetőségekről is gondolkodjanak. – Amikor egy új ásványi anyag felfedezéséről érkeznek hírek, az anyagtudósok is érdeklődni kezdenek, annak felhasználási lehetőségei miatt – mutatott rá az egyetemi oldal.

A meteorit jövője azonban bizonytalan, egyelőre olyan értesüléseket kaptak a kutatók, hogy Kínába szállították a kőzetet, így bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség további mintavételre.

A borítóképen a minta egy darabja látható. (Fotó: University of Alberta Meteorite Collection)