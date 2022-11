Elérte a legnagyobb távolságát a Földtől az Orion űrhajó

Indulása után mintegy 13 nappal az amerikai Artemis 1 Hold-misszió körülbelül 432 ezer kilométerre járt, ez a legnagyobb távolság, amelyet utasok számára gyártott űreszköz eddig valaha elért.

Kedden a Twitteren ezt írták: „Elértük a maximális távolságot a Földtől!”

Flight day 13: Orion reached its maximum distance from Earth during the #Artemis I mission when it was 268,563 miles away from our home planet. Orion has now traveled farther than any other spacecraft built for humans. pic.twitter.com/sfdPFjf7Og

— Orion Spacecraft (@NASA_Orion) November 29, 2022