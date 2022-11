Közel 50 ezer évet töltött a fagyban a vírus, most felélesztették

Egy új tanulmányban a szakértők régóta szunnyadó vírusokat mutatnak be. A mikroorganizmusok Szibéria hosszú ideje fagyott talajából, vagyis permafrosztjából származnak – írja a ScienceAlert.

A Francia Tudományos Kutatóközpont mikrobiológusa, Jean-Marie Alempic és kollégái több egykori vírust is felélesztettek elemzés céljából. Akadt köztük olyan is, amely közel 50 ezer évet töltött a fagyban.

A klímaváltozás miatt az olvadó permafrosztból korábban nem látott mikroorganizmusok szabadulnak fel, ezért ezek vizsgálata rendkívül fontos, hiszen potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberekre.

A kutatók a közelmúltban 13 vírust elemeztek, ezek közül kilenc több tízezer éves. A csapat egy 48 500 éves vírust is felélesztett, ami rekordnak számít.

Az organizmus a Pandoravirus nembe tartozik, ezen óriásvírusok amőbákat támadnak meg. A szakértők megállapították, hogy a mikroorganizmusok genomjukat tekintve eltérnek az eddig ismert vírusoktól.

A felhasznált minták különböző helyekről származtak, volt amelyet egy tó mélyéről gyűjtöttek be, de mamutgyapjúban is felfedeztek vírust. Mindegyik organizmus a permafrosztban konzerválódott. A kutatók egysejtűamőba-tenyészetekkel igazolták, hogy a vírusok még ma is képesek fertőzni.

