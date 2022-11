Hogyan néznének ki ma a dinoszauruszok, ha nem haltak volna ki?

Mi történt volna, ha ez nem következik be? Vajon milyenek lennének ma a dinoszauruszok, ha nem haltak volna ki?

Az 1980-as években Dale Russell paleontológus még úgy gondolta, hogy a húsevő dinoszauruszból intelligens szerszámhasználó fejlődött volna ki. Ez a „dinoszaurusz” nagy agyú lett volna szembefordítható hüvelykujjakkal és felegyenesedett járással.

What Would Dinosaurs Look Like Today If They Never Went Extinct? https://t.co/14pjSJd3Oc

