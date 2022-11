Összekapcsolódott a SpaceX Dragon teherűrhajó az ISS-szel

A Dragon mintegy 3500 kilogramm hasznos terhet, a többi között élelmiszert és tudományos felszerelést szállít az ISS-re. Meglepetésként az űrhajósoknak a rakomány mellé fagylaltot is csomagoltak.

Docking confirmed! #CRS26 was soft-captured by the @Space_Station at 7:39am ET (1239 UTC) over the Pacific Ocean. pic.twitter.com/nXOMKBMysq

— NASA (@NASA) November 27, 2022