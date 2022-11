Rekordtávolságra jutott a Földtől az Orion űrkapszula

Ennél nagyobb távolságra még nem ért el a Földtől legénység szállítására készült űrhajó. A korábbi rekordot több mint 50 éve az Apolló-13 állította fel, amely 400 171 kilométerre jutott a Földtől.

Az Orion kapszula fedélzetén nincsenek űrhajósok, mivel ezzel a Holdat megkerülő úttal tesztelik az űrhajót. A tervek szerint 2024-ben az Artemis 2 küldetésen már legénységgel kerüli meg az Orion a Holdat.

A szombati rekord beállítása előtt az Orion holdkörüli pályára állt a NASA tájékoztatása szerint.

Today, @NASA_Orion will break the record for farthest distance of a spacecraft designed to carry humans to deep space and safely return them to Earth. This record is currently held by Apollo 13.

Hear from Apollo astronauts and flight directors on the future of #Artemis: pic.twitter.com/fH35MXFfS3

— NASA (@NASA) November 26, 2022