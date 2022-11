Hold körüli pályára állt a NASA Capstone műholdja

A mikrohullámú sütő méretű űreszköz most a Hold körül kering, a tervezett Gateway űrállomásnak szánt pályán. Ezzel a későbbiekben felépített állomást érintő lehetséges kockázatokat akarják előre kiszűrni, tervezett pályájának stabilitását kitapasztalni.

A CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) június végén indult Új-Zélandról a Rocket Lab cég Electron rakétájának fedélzetén.

A NASA honlapja szerint a Capstone az elmúlt négy hónapban egy olyan útvonalon közelítette meg a Holdat, amely „a mélyűrben a gravitációs kontúrokat követi, és lehetővé teszi, hogy az űrhajók kevés energiát felhasználva érjék el céljukat”.

MISSION UPDATE: #CAPSTONE has arrived at the Moon!

After a 4-month journey through space, our microwave-oven sized #CubeSat should have now entered the unique elongated orbit that will be used by our future lunar space station, @NASA_Gateway.

Learn more: https://t.co/MRFp5bXgGR pic.twitter.com/jrWjeHSP4M

— NASA Ames (@NASAAmes) November 14, 2022