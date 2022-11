Megtalálták a Challenger űrsikló egy nagy darabját az Atlanti-óceán fenekén

Michael Ciannilli, a NASA egyik vezetője elmondta, hogy a Challenger baleste óta ez az eddigi legnagyobb darab, amelyet megtaláltak az űrsiklóból.

A roncsot egy dokumentumfilmes stáb búvárai fedezték fel még márciusban, amikor egy második világháborús repülőgép maradványai után kutattak. Az akkor készült felvételek alapján a NASA igazolta, hogy a darab az 1986. január 28-án felszállt űrsikló része volt. A Challenger röviddel felemelkedése után szakadt szét, héttagú legénysége, köztük Christa McAuliffe tanárnő is életét vesztette a balesetben.

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK

— HISTORY (@HISTORY) November 10, 2022