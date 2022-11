Megérkezett az utánpótlás a Nemzetközi Űrállomásra

A teherszállító űrhajóval az űrállomás legénységének küldtek élelmet és a tudományos kísérletekhez különböző anyagokat. A Cygnusszal egy új rögzítő konzol is érkezett, amelyet az űrhajósok a november 15-re tervezett űrsétájukon az állomás jobb oldali tartószerkezetéhez rögzítenek. Erre majd egy újabb napelemtáblát szerelnek fel.

A NASA a Twitteren közzétett videóval mutatta be, hogyan fogta meg az űrállomás egy robotkarja a teherszállítmányt.

Live: Installation of the “SS Sally Ride” Cygnus spacecraft to the @Space_Station delivering science experiments and snacks to the orbital laboratory: https://t.co/vVOFKfNlsq https://t.co/XvbTbrjPQ3

— NASA (@NASA) November 9, 2022