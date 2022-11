Egy Dél-Dakotában talált Tyrannosaurus rex-koponyát árvereznek el decemberben New Yorkban – jelentette be kedden a Sotheby's árverési ház, amelynek becslése szerint a ritka lelet akár 15 millió dollárért (6 milliárd forintért) is elkelhet.

A 91 kilogramm súlyú, Maximusnak elnevezett, megkövesedett koponyát névtelenséget kérő tulajdonosa bocsátja árverésre december 9-én. A koponyát a dél-dakotai Harding megyében 2020-21-ben folytatott ásatásokon találták más T. rex-csontokkal együtt. A lelőhelyet Cassandra Hatton, a Sotheby’s tudományos és popkulturális részlegének vezetője a világ T. rex fővárosának nevezte. Maximus csontvázának legnagyobb részét felemésztette az erózió, de az árverési ház szakértői szerint a fennmaradt koponya igazán értékes leletnek számít. Hatton megjegyezte, hogy ha az ember belegondol, azért többen tudnak a lakásukban egy dinoszaurusz-koponyát elhelyezni, mint egy teljes dinoszaurusz-csontvázat. A kétméteres fosszília 76 millió éves, de a koponyacsontok legnagyobb része és a T. rex számos foga is fennmaradt. A koponyán található két nagy sérülés nyoma arra utal, hogy Maximus feltehetően megküzdött egy másik T. rexszel. Mint Hatton hozzátette: azt nem lehet tudni, hogy mi okozta a T. rex halálát, de annyi bizonyos, hogy életében nagy harcot vívott. Két éve New Yorkban 31,8 millió dollárért (12,7 milliárd forintért) kelt el egy T. rex csontváza. A kiemel kép illusztráció.