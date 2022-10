Életünk a Kémia címmel új videósorozatot indítottak

Életünk a Kémia címmel új videósorozatot indított az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK), amelynek első három része már elérhető a projekt honlapján.

A sorozatból a nézők megismerhetik a TTK Szerves Kémiai Intézetében zajló kutatásokat, az azokon dolgozó munkatársakat, és betekintést nyerhetnek egy tudományos labor mindennapjaiba – olvasható az ELKH csütörtöki közleményében.

Az első rész a fotókapcsoló molekulák működésével, előállításával és vizsgálatával foglalkozik. A kisfilmben London Gábor és kutatócsoportjának mindennapjait ismerhetik meg a nézők jelenleg folyó kutatásaikon keresztül. A kutatók azt vizsgálják egyebek mellett, hogy miként lehet munkára fogni a kapcsolóként működő molekulák sokaságát.

A sorozat második epizódja a Kémiai Biológia Kutatócsoport munkáját mutatja be. A nézők megtudhatják, hogy mi fán terem a fluoreszcencia, és a kutatók megválaszolják azt is, hogy mire jó, ha világító molekulák keringenek az élő szervezetben. A nézők átélhetik azt is, hogy mi történik egy kémiai laboratóriumban az ötlet megszületésétől az első eredményekig.

Az Organokatalízis Kutatócsoport videójában pedig a természetes vegyületek (azon belül is a kratom alkaloidok) kutatásába nyerhetnek bepillantást az érdeklődők.

A címlapfotó illusztráció.