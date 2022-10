Közzétette első felvételét a Teremtés oszlopairól a James Webb-űrteleszkóp

Csillagok ezreinek ragyogása világítja meg a képet, amelyen az óriási barna és narancsszínű oszlopok állnak a világűr végtelenjében. Az egyes oszlopok végén látható intenzív vörös övezetek lávára utalnak az oszlopok belsejében születő, mindössze néhány százezer éves csillagok jeleként – írta közleményében az Amerikai Űrhajózási és Űrkutatási Hivatal, a NASA.

A Teremtés koronái 6500 fényévre találhatók a Földtől, a Tejútrendszerben.

This is what you’ve waited for.

Journey with us through Webb’s breathtaking view of the Pillars of Creation, where scores of newly formed stars glisten like dewdrops among floating, translucent columns of gas and dust: https://t.co/5ea1kCzU5x

Here’s your guided tour ⬇️ pic.twitter.com/jFiDDrMUPl

— NASA Hallo-Webb Telescope 🕸🕷🎃 (@NASAWebb) October 19, 2022