Az egész világot ámulatba ejtette a csodavonat

Japán 1964. október 18-án, a tokiói olimpiai játékok előtt nyitotta meg a Tokió–Oszaka közötti 515 kilométer hosszú, normál nyomtávolságú, nagy sebességű Tókaidó Sinkanszen vonalát, ami elindította a nagy sebességű közlekedés világméretű fellendülését, valamint új lendületet adott a vasúti iparnak. A Tokió–Oszaka vasútvonal akkor egymilliárd dollárba került.

A Sinkanszen egy nagy sebességű vasúthálózat Japánban, amelyet a Japan Railways Group, az ország legnagyobb vasúttársasága üzemeltet. Mióta 1964. október 18-án megnyitották az első vonalat, a Tókaidó Sinkanszent (Tokió és Oszaka között), a hálózatot a legtöbb honsúi és kjúsúi nagyvárosra kiterjesztették, maximum 300 kilométer/órás sebességgel, valamint földrengés- és tájfunbiztos vonatokkal.

Japán a második világháborúban súlyos károkat szenvedett. A háború után az újjáépítés itt is azonnal megindult, és néhány évtized alatt a gazdaság is teljesen helyreállt. Az ország felemelkedéséhez szükség volt egy világméretű reklámra is, mellyel bemutatkozhattak ismét a világ színe előtt. Ehhez többek között a fővárosban tartott olimpiai játékokat kívánták felhasználni.

1964-re a kormány eltökélt szándéka volt, hogy megmutatják a világnak, mire képesek a japánok húsz évvel a világháború pusztítása után. Az olimpiához kapcsolódóan szükségessé vált az infrastruktúra fejlesztése is.

