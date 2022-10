A tudósokat is meglepte az űrbéli felfedezés

Váratlan kémiai felfedezésre tett szert csillagászok egy csoportja, a valaha volt legnehezebb elemre bukkantak két exobolygó légkörében – írja az IFLScience.

Astronomers have discovered something puzzling in the atmospheres of two exoplanets: barium. https://t.co/bQMd3pAeCK

A két exobolygó a WASP-76 b és a WASP-121 b nevű gázóriások. A kutatócsoport az Európai Déli Obszervatórium Chilében található Very Large Telescope műszerét használta a bolygók megfigyelésére, és eközben valami rejtélyes dolgot fedeztek fel: báriumot.

#ESOCastLight Astronomers have discovered the heaviest element yet in an exoplanet atmosphere. They found barium, which is 2.5 heavier than iron #BiteSizedAstronomy #4K #UHD pic.twitter.com/NrKvWMNdVP

— ESO (@ESO) October 13, 2022