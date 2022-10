Ma van a nemzetközi Steve Jobs nap

2011 óta október 14. a nemzetközi Steve Jobs nap, amikor a néhai techgurura emlékezünk. Korának egyik legsikeresebb üzletembere több mint egy évtizede hunyt el, az azóta eltelt időszakban pedig olyan dinamikus technológiai változáson esett át a világ, amire alighanem az Apple társalapítója is csettintene. A startupok területén Magyarország is felvette a kesztyűt a nemzetközi piaccal, ebbe a trendbe illeszkednek bele olyan hiánypótló, hazai fejlesztésű applikációk, mint a Diverzum, a Koin vagy a RECASH.

2011. október 5-én hunyt el hunyt el Steve Jobs, az Apple társalapítója és legendás vezére, akinek tiszelői már a halála évében, rá nem sokkal életre hívták az emléknapot, és azóta is minden év október 14-én az egykori techguru által viselt legendás öltözetbe bújnak, hogy így tisztelegjenek kora egyik legsikeresebb üzletembere előtt.

Jobs rendkívül aprólékos, precíz ember hírében állt, akinek az üzleti prezentációi és termékbemutatói etalonok voltak az üzleti életben. Szavakkal leírhatatlan, milyen hatást gyakorolt az emberekre a sajátos stílusú előadásaival, melyek mentesek voltak a spontaneitástól, mert kőkeményen leszögezett tervek szerint, előre megkomponálva zajlottak le. Steve Jobs a legjobb marketing szakemberekkel vette magát körül, akik lépésről lépésre építették fel a cég és vezetője imázsát.

A halála óta eltelt bő egy évtizedben új korszak köszöntött be: a digitális alkalmazásalapú segédeszközök, mobilos applikációk mostanra gyökeresen megváltoztatták egész eddigi életvitelünket. Az alkalmazások térhódítása továbbra is megállíthatatlan, számuk több millióra tehető, ráadásul mindezt úgy, hogy egyre több app a hétköznapjainkat hivatott megkönnyíteni.

Ezt a hullámot sikeresen lovagolta meg az utóbbi időszakban számtalan magyar fejlesztőcsapat is, melyek közül sok nemzetközi sikerre is hivatott. Ezek közül szedtünk össze néhányat a nemzetközi Steve Jobs nap alkalmából.

Diverzum

2021 novembere óta töretlenül fejlődik a diákkedvezményeket nyújtó platform, a Diverzum. A magyar startup célja az, hogy közép- és felsőoktatásban tanuló diákok számára exkluzív online kedvezményeket nyújtson, ezáltal megkönnyítve a fiatalok életét. A koncepciót talán Steve Jobs is megirigyelné: a tanulók regisztrálnak, az app ellenőrzi a státuszukat, ezt követően pedig azonnal hozzá is férnek az ajánlatokhoz. A Diverzum felhasználóinak és szerződött partnereinek is dinamikusan emelkedik a száma: a tavaly novemberben indult tesztidőszak alatt 60 ezren regisztráltak a honlapon, azaz a 14 év fölötti diákok közül minden 11. élt már a lehetőséggel.

Koin

A Koin egy olyan alkalmazás, ami segít, hogy átlássunk minden apró kiadást, az összes rezsiköltséget, a megannyi számlát és a még több pénzügyi teendőt. A magyar nyelvű pénzügyi tanácsadó alkalmazásban beállíthatunk egyéni riportokat, akár külön láthatunk minden háztartási költséget vagy minden éjszakai éttermi költést. Emellett létre lehet hozni teendőket, hogy soha ne feledkezzünk meg a hitelkártya törlesztőjéről vagy a sárga csekkekről. Az ingyenes app tulajdonképpen arra hivatott, hogy ne folyjon ki a pénz a kezeink közül.

RECASH

A RECASH appon a felhasználók minden vásárlásuk után szemmel látható összeget, akár 40 százalékot kapnak vissza a kereskedőktől, akik a nyers és feldolgozott adatokkal nagyságrendekkel tudják javítani marketingtevékenységük hatékonyságát. Az alkalmazás segítségével nem kell többé üzletenként különböző kártyákat felmutatni a kasszáknál, ugyanis a regisztrált felhasználók automatikus pénzvisszatérítéshez jutnak minden bankkártyás fizetést követően. A felhasználóknak tényleg semmit nem kell a tenniük azért, hogy úgynevezett cashbackben, azaz pénzvisszatérítésben részesüljenek. Ráadásul a felhasználók a visszakapott pénzt teljesen szabadon használhatják fel, és havonta akár több tízezer forintot is megspórolhatnak a partnereknél történő vásárlásaik során.

forrás: RECASH

Cristo

Az autós szuperappon csupán néhány érintéssel indíthatunk közterületi parkolást mentett kártyával előre foglalás nélkül, úgy, hogy a felhasználó mondja meg, mennyit fizet a kényelemért. A Cristo alkalmazásában megvásárolható az autópálya matrica, valamint megköthetjük a biztosítást Magyarország vagy akár teljes Európa területére. A Cristo tehát az autósok életét könnyíti meg nagyban, hiszen szinte minden közlekedéssel kapcsolatos ügyintézést egy helyre tereltek az ötletgazdák.

CHERRISK

Több éves tervezés után a 2018-ban indult útjára a CHERRISK, az egyik első modern biztosítási startup, ami nemzetközi piacra is lépett. Az applikáció nem pusztán a tervezőasztalon érdekes, hanem a való világban, valódi fogyasztók előtt is megállja a helyét: az élet visszaigazolta, hogy a felhasználók igenis akarnak egy teljesen online, egyszerűen használható biztosítási platformot. Átláthatóságukat és a biztosítási termékek felhasználóbarát kommunikációját még a startup németországi jogi partnere is kiemelte. A CHERRISK-nek köszönhetően így ma már bárki bárhonnan köthet biztosítást szinte bármire anélkül, hogy ehhez személyesen kellene találkoznia bárkivel is.