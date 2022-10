Lenyűgöző jelenséget alkotott két csillag kozmikus szele

Az Európai Űrkutatási Hivatal szerdán egy újabb, a tavasszal üzembe állt James Webb-űrtávcső által készített képet tett közzé, ami ezúttal egy rendkívül furcsa formációt ábrázol. A fotón ugyanis egy aszimetrikus csillagpáros látható, ami körül ugyanakkor több gyűrű is megtalálható – amik megjelenésükben leginkább a fák évgyűrűire hasonlítanak – írt a jelenségről a PC Fórum.

A porból álló ismétlődő, koncentrikus jellegű alakzat, amelyet a Wolf-Rayet 140 jelű, 5300 fényévre lévő csillag körül örökített meg a Webb-űrteleszkóp infravörös tartományban. A friss felvételen legalább 17 (egyik oldalon hiányos) gyűrű látható, a korábbi felvételek a rendszerről csupán két ilyen gyűrűt mutattak – számolt be a National Geographic.

Shells of cosmic dust surround the binary star Wolf-Rayet 140 like tree rings, except these are produced like clockwork every eight years. Astronomer Ryan Lau describes his team’s discovery with #NASAWebb: https://t.co/cmZrYQ4qSX pic.twitter.com/nQo2gZNk1x

— Space Telescope Science Institute (@SpaceTelescope) October 12, 2022