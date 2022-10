Műholdakat szállító űrrakétát kellett megsemmisíteni a startja után

A Japán Űrügynökség (JAXA) azt követően küldte az önmegsemmisítő parancsot az Epsilon-6 rakétának, hogy hibát észlelt a Japán déli részén, Kjusú szigetén lévő Ucsinura űrállomásról történt kilövés után.

A rakétát helyi idő szerint 9 óra 57 perckor, körülbelül hét perccel a kilövés után kellett megsemmisíteni, mert nem tudott biztonságosan repülni.

Unfortunately, Epsilon-6 didn’t reach orbit, but I was still excited to see the first Japanese orbital launch attempt of 2022 and appreciate those who worked on it. #JAXA pic.twitter.com/j1dFUOzHdP

— mikusingularity 🚀 (@mikusingularity) October 12, 2022