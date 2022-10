Az első űrturistával és feleségével kerülheti meg a Holdat a SpaceX Starship űrhajója

A 82 éves Tito szerdán jelentette be a SpaceX-szel még 2021 augusztusában kötött szerződést, amely öt éven belüli űrutazásra tartalmaz opciót. Ugyanakkor a pontos dátum még nincs kijelölve, és Tito azt sem árulta el, hogy mennyit fizetett az egy hétig tartó utazásért, amely a tervek szerint mintegy 200 kilométeres közelségbe fogja vinni a Hold felszínéhez. Ugyanakkor annyit közölt, hogy rajta és feleségén kívül még tíz jelentkező akadt.

Dennis and Akiko Tito are the first two crewmembers on Starship’s second commercial spaceflight around the Moon → https://t.co/z2Z9iVGw8x pic.twitter.com/07RHJlb6Dc

— SpaceX (@SpaceX) October 12, 2022