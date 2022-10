A férfiak gyorsabban öregszenek a nőknél, mutatjuk, miért

Az 50-es éveikre a férfiak teste akár négy biológiai évvel is idősebb lehet, mint az azonos korú nőké – derül ki egy tanulmányból.

A különbség nyilvánvalóan a fiatalabb férfiaknál is megmutatkozik, és már a 20-as éveikben is fennáll. A kutatók „ritka vizsgálati tervet” alkalmaztak, és összehasonlították, hogy az ellentétes nemű ikerpárok esetében milyen gyorsan öregedtek a férfiak és milyen gyors a nők – közölte New York Post.

Csoportosították őket fiatalabbakra (21–42 év között) és idősebbekre (50–76 év között), és a legtöbb csoportban azt találták, hogy a férfi testvér körülbelül egy évvel volt biológiailag idősebb nő testvérénél.

„Ezek a párok ugyanabban a környezetben nőttek fel, és génjeik fele közös. A különbség magyarázható például a genetikai tényezők nemi különbségeivel és a női nemi hormon, az ösztrogén egészségre gyakorolt kedvező hatásával” – mondta Anna Kankaanpää doktori kutatója.

Men age faster than women, study claims https://t.co/fCjdTNIOlI pic.twitter.com/NPRa14dtFb — New York Post (@nypost) October 11, 2022

A résztvevők általános egészségi állapotát – például a testtömegindexüket, a dohányzás és az alkoholfogyasztás szintjét, valamint azt, hogy mennyire aktívak – is felmérték, ezek olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják az öregedésük sebességét. „Nemi különbséget figyeltünk meg az öregedés ütemében, amelyet nem magyaráztak az életmóddal kapcsolatos tényezők” – fogalmazott Kankaanpää.

A nemek közötti öregedési különbség az idő múlásával állítólag csökkent, a kutatók szerint ez annak köszönhető, hogy a férfiak dohányzási aránya csökkent. Amerikában a nők várható átlagos élettartama 81 év, a férfiaké 77 év.

