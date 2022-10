Irán saját gyártású vontató űrhajót bocsátott fel az űrbe

A Szaman elnevezésű multifunkcionális űrjárművet a védelmi minisztérium bocsátotta fel hétfőn. Az iráni űrügynökség vezetője elmondta, azt remélik, hogy már a közeljövőben használni tudják a vontatót, amelynek terveit 2017-ben mutatták be.

Iran successfully tests Saman kick-stage space engine on board a test rocket.

Its capable of transferring satellite from a low orbit to higher orbit.

Despite all the animosity and hatred, we move forward 🇮🇷 pic.twitter.com/q9Evv0HjUn

