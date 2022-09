Történelmi pillanat: megérkeztek az első képek az aszteroidaeltérítésről

A NASA a Föld megmentését gyakorolta azzal, hogy az automata űrszondát egy aszteroidába ütköztettek, hogy bebizonyítsák, képesek eltéríteni a bolygót fenyegető űrsziklákat – közölte honlapján a New York Post.

A teszt szonda 19 óra 14 perckor ütközött a Dimorphos nevű, 530 láb – több mint 160 méter – széles bolygóközi égitesttel, amelyet az űrügynökség élőben közvetített a honlapján. A NASA tudósai és mérnökei körében éljenzés és tapsvihar tört ki, amikor az űreszköz becsapódott.

A képeket hétmillió mérfölddel azután küldték vissza a Földre, hogy a NASA űrszondája hétfő este sikeresen becsapódott az aszteroidába, hogy felkészüljenek arra az esetre, ha egy hatalmas űrszikla valóban veszélyeztetné a Földet – számolt be róla a New York Post.

Did you catch the #DARTMission stream live or Didymos it? Impact is over, but the research continues. As scientists delve into data and telescopes release images of the asteroid from their POV, follow @AsteroidWatch and @NASASolarSystem for updates. https://t.co/ZNEYDQVA8Y pic.twitter.com/dn2veS6zbG

— NASA (@NASA) September 27, 2022