Történelmi kincset ásott ki olajfája alól a gazda

Egy, a bizánci korra datálható mozaikra bukkant egy palesztin gazda birtokán – számol be a Smithsonian Magazine. Szalman al-Nabahin fél éve olajfáit vizsgálva fedezte fel, hogy néhány példány nem fejlődik megfelelően. Fiával ásni kezdett az érintett területen, ekkor derült ki, hogy egy mozaik rejtőzik a talajban.

Mint írják, Al-Nabahin gondosan maga is ásatást végzett, eddig a mozaik hat szekciójához fért hozzá, az alkotást pedig bádoglapokkal védi. A teljes mozaik nagyjából 23 négyzetméteres lehet, a padló egy része azonban valószínűleg megsérült a gyökerek miatt.

