Lélegzetelállító képek: megérkezett egy amerikai és két orosz űrhajós az ISS űrállomásra

A Roszkozmosz orosz űrügynökség és a NASA szerdán élőben közvetítette a Szojuz MS–22 űrrakéta kilövését a kazahsztáni Bajkonurból.

A kommentátorok azt mondták, hogy a kilövés során minden simán ment, és a legénység – az amerikai Frank Rubio, az orosz valamint Szergej Prokopjev és Dmitrij Petelin – jól érzi magát.

Utóbbi stábtag, az olasz Samantha Cristoforetti csodálatos képeket tett közzé a Twitteren a Föld légkörét elhagyó Szojuz MS–22 rakétáról.

We had a spectacular view of the #Soyuz launch!

Sergey, Dmitry and Frank will come knocking on our door in just a couple of hours… looking forward to welcoming them to their new home! #MissionMinerva pic.twitter.com/b6PP8L6AEl

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 21, 2022