Misztikus hétezer éves leletre bukkantak Prága közelében

Olyan kőkorszaki építmény maradványaira bukkantak a régészek Prága közelében, amely idősebb, mint a Stonehenge vagy az egyiptomi piramisok.

Közel 7000 évvel ezelőtt, a késő neolitikum, vagyis az újkőkorszak idején egy helyi földművelő közösség gyűlhetett a kör alakú épületben. A régészek egyelőre azonban nem tudták meghatározni az épület eredeti rendeltetési funkcióját – olvasható a Live Science cikkében.

Archaeologists are investigating a puzzling 7,000-year-old circular structure discovered in Vinoř, an area on the outskirts of #Prague, Czech Republic.. The purpose of the #Neolithic monument is unknown. #Archaeology https://t.co/zZiIBOd3wR

— Ancient Pages (@AncientPages) September 14, 2022