Magyarok fotóin elevenednek meg a világűr titkai

Ismét bebizonyosodott, hogy a magyar asztrofotózás méltán sorolható a világ élvonalába. Idén három magyart is díjaztak a legnívósabb asztrofotós pályázaton, egyikük több képpel is bekerült a legjobbak közé.

A közmondás szerint három a magyar igazság, és ez az idén megrendezett Astronomy Photographer of the Year pályázaton meg is valósult. Három magyar asztrofotós képe végzett a 3. helyen, sőt, egyiküknek három fotója is a legjobbak közé került. Ráadásként egy negyedik magyar fotós képét is megtaláljuk a pályázat legjobbjait felvonultató, úgynevezett „Shortlist” mezőnyben – olvasható a Turistamagazin cikkében.

Az idén 14. alkalommal megrendezett fotóverseny a világ asztrofotózásának legnívósabb eseménye, amelyet a Greenwichi Királyi Obszervatórium égisze alatt rendeznek meg minden évben. Számunkra pedig az is nagy büszkeség, hogy immár harmadik alkalommal magyar zsűritagja is van a pályázatnak, mégpedig Francsics László személyében, akinek holdfogyatkozásos képét választották meg a világ legjobb asztrofotójának 2019-ben.

A Bolygók, üstökösök és aszteroidák az egyik kategória, amelynek magyar díjazottja is lett. Majzik Lionel Kozmikus rózsa című fotója harmadik helyezést ért el.

Lionel Majzik (@lionelmajzikphoto)

Lionel fotója egy csillagászati értelemben vett pillanatot örökít meg. Itt ugyanis egy olyan különleges „együttállást” láthatunk, amelyben a 4P/Faye elnevezésű üstökös épp elhalad az Orion csillagképben található Sh2-261 jelzésű emissziós ködösség előtt. A végeredmény pedig lenyűgöző, mintha egy vörös rózsát látnánk, amelynek virágát a ködösség, szárát pedig az üstökös adja.

A magyar díjazottak közül Majzik Lionel az, akinek még két fotóját emelték ki a mezőnyből. Az egyik szintén a Bolygók, üstökösök és aszteroidák kategóriában indult és itt jutott be a „Shortlistás” fotók közé.

Lionel Majzik (@lionelmajzikphoto)

Harmadik képe a Holdunk kategóriában jutott a „Shorlist” fotók közé, amellyel 2021 augusztusában elnyerte a Magyar Asztrofotósok Egyesülete által indított Hónap képe díjat is.

Lionel Majzik (@lionelmajzikphoto)



A Csillagok és ködök kategóriában lett harmadik helyezett Feltóti Péter gyönyörű színekben pompázó felvétele, amelyen a tőlünk körülbelól 7500 fényévnyi távolságban található Szív-köd látható, egészen pontosan annak a középső régiója. Ez egy hatalmas, főként hidrogéngázból álló csillagközi gázfelhő, amelyben fiatal csillagok születnek. Ezeknek a forró csillagoknak az erős csillagszele kifelé fújja a környező anyagot, így barlangszerű üreges formát hoznak létre az anyaggázfelhőben.

A pályázatnak van egy fiatal asztrofotósokat díjazó kategóriája is, ebben lett harmadik helyezett Szabó Péter. Holdról készült elképesztően részletgazdag fotója megérdemelten kapta meg a Higly Commended elismerést.

A negyedik magyar fotós Hoszang Péter, akinek képe még bekerült a legjobbak közé. A fotó 2021-ben a nyári napfordulón készült a lettországi Nagy-Ķemeri-mocsárban. Éjfél után kezdtek megjelenni az égbolton az úgynevezett világító felhők, amely igazi mesevilágot varázsolt a lápból.