Fenséges égi jelenségnek lehetünk szemtanúi - közel hatvan éve nem történt hasonló

A Naprendszer legnagyobb tömegű bolygója, a Jupiter a pályáján haladva a lehető legközelebb kerül a Földhöz szeptember 26-án – írja a space.com a NASA közleménye alapján.

A hétfői szembenállás, más néven oppozíció során a Föld épp a Jupiter és a Nap közé kerül. A Nap erősen megvilágítja a Jupitert, ezért különösen kedvezővé teszi a bolygó megfigyelését.

