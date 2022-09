A világ leggyorsabb utcai autójával a Budapest-Miskolc táv mindössze 20 perc lenne

Az amerikai gyártó azt tervezi, hogy a Guinness-rekord szabályait követő teszttel megnyeri a leggyorsabb szériaautó címet. A leggyorsabb szériaautó Guinness-rekordjához kétirányú tesztre van szükség, amely egyesíti az egyes futamok átlagsebességét.

A Koenigsegg Agera RS hivatalosan is a világ leggyorsabb sorozatgyártású autója lett 2017-ben óránként 450 kilométeres végsebességgel.

A Bugatti Chiron Super Sport 300+ és az SSC Tuatara nem szerepel a Guinness listáján, annak ellenére, hogy meghaladták a Koenigsegg Agera RS csúcssebességét.

Interview: the man who did 282.9mph in the SSC Tuatara. TG chats to the world’s fastest healthcare professional, Dr Larry Caplin → https://t.co/vZt3DSIrLG pic.twitter.com/fon93lzwpO

A Bugatti Chiron Super Sport 300+ kimaradt a Guinness-rekordok könyvéből, mivel kétirányú teszt helyett egyirányú sebességmérésen esett át.

The very last Bugatti Chiron Super Sport 300+ has been delivered → https://t.co/nMEuviu3yW pic.twitter.com/dEkUl25Qu8

Az SSC Tuatara nem vágott bele a rekordkísérletbe, mivel a járművet nem legális utcán használni.

A Hennessey Venom F5 az óránkénti 500 kilométeres sebességet célozza meg, hogy a leggyorsabb sorozatgyártású autóvá váljon. A Hennessey célja nagyon is valóra válhat a jármű 6,6 literes duplaturbós V8-as motorjának köszönhetően, amely 1817 lóerős.

In this week’s car pictures we look at the highlights from our first drive in the 300mph Hennessey Venom F5 – https://t.co/6dlCAxTCoB pic.twitter.com/6eBrOXFqWo

