Fejek hullhatnak a Rockstarnál: videók szivárogtak ki az új GTA-ról

Több mint 50 percnyi felvétel szivárgott ki a még javában fejlesztés alatt álló Grand Theft Auto (GTA) videójáték hatodik részéről. A Rockstar Games szakemberei értetlenül állnak az ügy előtt.

Három gigabyte-os, 90 videót tartalmazó fájlt tett közzé egy felhasználó az interneten, mely a GTA videójáték-széria legújabb kiadásáról tartalmaz részleteket. Egyelőre nem tudni, hogy a „teapotuberhacker” nevű posztoló hogyan jutott hozzá a felvételekhez, de azt állítja, hogy ő áll az Uber meghackelése mögött is – számolt be a The Verge.

A kiszivárgott videókról folyamatosan kerülnek fel részletek a YouTube-ra, a Twitterre, a Redditre és számos online játékfórumra. Több felvételen is jól látható, hogy befejezetlen jelenetekről van szó. A Bloomberg riportere, Jason Schreier azt állítja, a Rockstar Gamesnél dolgozó forrásai megerősítették, hogy valós videók keringenek az interneten.

A felvételekből kiderül, hogy a játék Miamiban játszódik, és lesz egy játszható női szereplő is, akinek a karakterisztikáit a korábbi hírek szerint Bonnie és Clyde története ihlette.

A legújabb GTA még legalább két évet várat magára, a Rockstarnak azonban még lehet része kellemetlen pillanatokban. A teapotuberhacker nevű felhasználó ugyanis közölte: hamarosan további adatokat szivárogtathat ki, köztük a GTA ötödik és hatodik részének forráskódját, eszközeit és tesztelési videóit.

Kiemelt kép: részlet a kiszivárgott felvételekből (Forrás: Twitter)