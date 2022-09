Megváltoztatható a múlt! Az iPhone-osoknak leesik az álluk az iOS 16 új funkcióitól

Az iPhone-tulajdonosok már hétfő óta élvezhetik a legújabb, iOS 16 operációs rendszer előnyeit. Azoknak, akik még nem frissítették telefonjukat, új funkció biztosan elnyeri majd a tetszését.

Az új operációs rendszer élesedésének apropóján a 9to5mac összegyűjtötte az öt legfontosabb újítást, amely az iPhone-felhasználók életét hivatott megkönnyíteni.

Szerkesztés és küldés visszavonása, megjelölés olvasatlanként

Az iOS 16 jelentős fejlesztéseket hoz az Üzenetek alkalmazáshoz. A felhasználónak 15 perc áll majd rendelkezésre az elküldött sms-ek szerkesztésére, illetve két perc a visszavonásukra, ezzel elkerülve a kellemetlen pillanatokat.

Szerkesztéskor az Apple mostantól megmutatja az előzményeket, de nem árt majd odafigyelni, mivel legfeljebb ötször lehet „finomhangolni” az adott tartalmat.

Az olvasatlan üzenetek megjelölése is hasznos kiegészítés lehet, hogy a felhasználó könnyebben nyomon követhesse, milyen üzenetekre szeretne később válaszolni.

Fontos megjegyezni, hogy az üzenetek szerkesztése és a küldés visszavonása funkcióhoz minden eszközön iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura vagy watchOS 9 kell fusson.

Megújult zárolási képernyő

Az iOS 16 legszembetűnőbb funkciója az új zárolási képernyő, melyhez az Apple egy sor új testreszabási lehetőséget kínál, így a felhasználó még jobban saját képére formálhatja okoseszközét.

Érintéssel szerkeszthető az elemek színe és betűtípusa, valamint az elhelyezkedésük is szabadon variálható. Emellett az iOS 16-ban már widgeteket is hozzá lehet adni a zárolási képernyőhöz, ráadásul ebben az esetben harmadik féltől származó kiegészítő tartalmak is használhatók.

Az új „többrétegű fotóeffekt” dinamikusan a pontos idő számai elé helyezi a zárolási képernyőn levő fotó tárgyát, hogy az kiugorjon a háttérből.

Interaktív Élő szöveg

Az Élő szöveg már az iOS 15-ben is üdítő funkció volt. A rendelkezésre álló tartalom kiválasztásával információt lehetett kiragadni egy fotóról, például egy telefonszámot vagy címet.

Az Apple itt is szintet lépett, most már a videók megállított képkockáin látható szövegek teljes mértékben interaktívak lettek, így olyan műveletek végezhetők velük, mint a másolás és beillesztés, a keresés, valamint a fordítás.

A fotókban és videókban érzékelt adatokkal egyetlen koppintással végezhetők műveletek. A felhasználó így repülőjáratokat és csomagokat követhet, lefordíthat idegen nyelvű szövegeket, és pénznemeket válthat át.

A funkcióhoz három további nyelvet adtak, így már felismeri a japán, a koreai és az ukrán szövegeket is.

Kapcsolódó tartalom

Továbbfejlesztett Fókusz mód

Az iOS 15 egyik legjobb újítását is kibővítették. Az iPhone-tulaj ezentúl egyszerre változtathatja meg készüléke kinézetét és működését, ha egy zárolási képernyőt összekapcsol egy Fókusszal. Így az egyes Fókuszok aktiválásához elég csak átlapozni a megfelelő zárolási képernyőre.

A Naptárban, a Mailben, az Üzenetekben, a Safariban és egyéb Apple-appokban minden Fókuszhoz szűrők állíthatók be. Megadható például, hogy a Safari mindig megnyisson egy adott lapcsoportot, amikor a Munka Fókusz aktiválásra kerül, illetve, a hogy a munkához kapcsolódó naptár rejtve maradjon, amíg Személyes Fókusz van beállítva.

Egy biztonságosabb jövő?

Egy átláthatóbb és biztonságosabb bejelentkezési módszeren belül a jelszavakat felváltják a jelkulcsok.

Az új biztonsági funkció véd az adathalászat és a jelszavak webhelyekről való kiszivárgása ellen, mivel a jelkulcsok soha nem hagyják el az eszközt, és csak arra a honlapra vonatkoznak, amelyhez a felhasználó létrehozta őket. „Így szinte lehetetlen, hogy adathalász vagy hacker használja őket” – közölte oldalán az Apple.

A jelkulcs szinkronizálódik a készülékek között, és lehetővé teszi, hogy a tulaj más eszközökön is bejelentkezzen. A cég jelezte, igyekszik elérni egy olyan iparági szabványt, amelynek segítségével egy QR-kód beolvasásával és arcfelismerős vagy ujjlenyomatos hitelesítéssel más gyártók termékein is használni lehet a mentett jelkulcsokat a webhelyekre vagy alkalmazásokra.

Kiemelt kép forrása: Apple.com