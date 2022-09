Ülő helyzetben lévő holttesteket rejtett a titokzatos piramis

A Varsói Egyetem kutatói újabb nyughelyekre bukkantak a nyugat-perui El Castillo de Huarmey nevű építményben – számol be a Heritage Daily. A piramisszerű struktúra egy mauzóleum volt, az új sírok a wari kultúra előkelő kézművesei számára készültek.

Mint ahogyan arról a National Geographic beszámol, a Wari vagy Huari Birodalom az inkák előtt virágzott a mai Peru dél- és közép-andoki részén, illetve part menti területein időszámítás szerint 500 és 1000 között. A civilizáció egyedi, jól elkülöníthető kulturális jegyekkel bírt.

