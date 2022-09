Látványos fotón örökítette meg a világűr „tarantuláját” a James Webb

Annak ellenére, hogy az emberiség már több ezer éve foglalkozik csillagászattal, a csillagkeletkezés folyamata még mindig sok megválaszolatlan kérdést rejt. Ezek közül sok azért van, mert korábban nem tudtunk éles képeket készíteni arról, hogy mi történik a csillagbölcsők sűrű felhői mögött. A James Webb-űrteleszkópnak nemrég azonban sikerült egy különleges felvételt készíteni az egyik ilyen keletkezési helyről, a Tarantula-ködről.

Korábban több felvétel is készült már a Tarantula-ködről, de a James Webb-űrtávcső legújabb képei tisztább és élesebb képet adnak a csillagkeletkezési régióról – olvasható a NASA cikkében.

A Nagy Magellán-felhőben található Tarantula-köd összetétele nagyrészt olyan nehéz elemekből áll, ami a Földet és bennünket, embereket is alkot. A tanulmányozása pedig betekintést nyújt abba, miként keletkeztek a csillagok.

