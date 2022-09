Minden, amit a most bemutatott új iPhone-ról tudni kell

Az Apple bemutatta szerdán az iPhone 14 és 14 Plus készülékeket, amelyek nagyrészt megőrizték az iPhone 13 dizájnját – beleértve a telefon szelfi kamerájának és Face ID érzékelőinek bevágását. Ez összhangban van azokkal a pletykákkal, amelyek szerint csak a 14 Pro modellek veszítik el a bevágást. Akárhogy is, a 14-es első pillantásra nagyon hasonlít a 13-asra, ugyanazzal a lapos kijelzővel és sínekkel. Az iPhone 14 amerikai modelljei a fizikai SIM-tálcát is eltörlik, és az e-SIM-et használják. Az iPhone 14 alapmodell 799 dollárról (324 ezer forintról) indul, a 14 Plus pedig 899 dollárról (364 ezer forint) – számoltak be róla a TheVerge cikkében.

Az iPhone 14 támogatni fogja a sokat pletykált vészhelyzeti üzenetküldést is a kommunikációs műholdakon keresztül, amikor a mobiljel hatótávolságán kívül tartózkodik, az úgynevezett Emergency SOS-t. A telefon antennái képesek csatlakozni a műholdas frekvenciákhoz. Az Apple szerint 15 másodpercnél rövidebb idő alatt lehet üzenetet küldeni, ha tiszta az égbolt, a kezelőfelület pedig végigvezeti a felhasználókat, hogy a megfelelő irányba irányítsák a telefonjukat, valamint végigsétál a lépéseken a segélyhívó szolgáltatókkal való kapcsolatfelvételhez. Lehetőség van a Find My app segítségével a tartózkodási hely megosztására is, üzenet küldése nélkül. Az alkalmazás két évig ingyenes az iPhone 14 modellekhez – írták a cikkben.

Nagy telefon, több akkumulátoridő

Az Apple szerdán mutatta be új okostelefon-családját, köztük az új iPhone 14-et 6,1 hüvelykes képernyővel és az iPhone 14 Plus-t nagyobb, 6,7 hüvelykes képernyővel.

„Amint láthatják, nagyra megyünk az iPhone 14-gyel és még nagyobbra az iPhone 14 plusszal” – mondta Tim Cook vezérigazgató a termékcsalád bemutatásakor.

A legújabb iPhone-ok hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkeznek. A 14 Plus modell az iPhone-ok közül a legjobb akkumulátor-üzemidőt kínálja.

Mindkét modell továbbra is a tavalyi A15 Bionic chipkészletet kínálja – ez jelentős változást jelent, hiszen az Apple jellemzően minden évben új processzort vezet be, amelyet a teljes iPhone-portfólió használ.

Az új előlapi kamera most először rendelkezik automatikus fókusszal, így gyenge fényviszonyok mellett nagyobb távolságból is képes fókuszálni a jobb egyéni és csoportos szelfikhez. Emellett új akciómóddal is rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a videókat mozgás közben is stabilan tartsák.

Kamerafronton egy ultraszéles és egy új 12 megapixeles f/1,5 rekeszértékkel és szenzoros stabilizálással rendelkező 12 megapixeles főkamerát találunk.

Az Apple azt állítja, hogy 49 százalékkal javult a gyenge fényviszonyok között készült képek minősége, és azt mondja, hogy az Éjszakai mód mostantól kétszer olyan gyors.

The iPhone 14 doesn’t have Apple’s latest processor https://t.co/c8VOe0qcr1 pic.twitter.com/VsFh7teyT4 — The Verge (@verge) September 7, 2022

Jöhet az e-SIM kártya

Az Apple bejelentette, hogy legújabb iPhone-családja megszünteti a fizikai SIM-kártya szükségességét, és helyette digitális, e-SIM kártyát használ.

Az Apple közölte, hogy az összes amerikai iPhone-modellnél megszűnik a SIM-tálca.

Ezzel a lehetőséggel több e-SIM-kártyát is tárolhat a felhasználó, vagyis többféle mobiltelefon-csomagot és telefonszámot is használhat ugyanazon a telefonon.

Az iPhone 14 és az iPhone 14 Pro öt színben kapható: midnight, starlight, blue, purple és Product Red.

