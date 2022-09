Ma érkeznek az új iPhone-ok, mutatjuk, amit eddig tudni lehet róluk

A ma este kezdődő szeptemberi bemutatóján az Apple megnyitja a sűrű őszi termékszezonját. A három év után ismét élőben, a vállalat kaliforniai székhelyén található Steve Jobs Theaterben rendezett eseményen hivatalosan is bemutatják az iPhone-ok új generációját, az iPhone 14 családot, amely ezúttal is négy készülékből fog állni, azok azonban különböznek majd az elmúlt két év modelljeitől. A telefonok mellett lekerül még a lepel a legújabb okosórákról is.

Ahogy az lenni szokott, az informatikai vállalat ismét megpróbálta a végletekig eltitkolni az új készülékek specifikációit, az interneten azonban előre kiszivárgott pár újdonság, ezeket gyűjtöttük össze.

Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy mivel az eladások a várakozások ellenére jócskán alulteljesítettek, az Apple két év után felhagy a mini iPhone-ok gyártásával, helyüket az alapmodellek tekintetében is a Max változatok veszik át. Ennek megfelelően várhatóan a standard iPhone 14 mellett egy 14 Pro, egy 14 Max és egy 14 Pro Max szériát dobhat piacra a gyártó.

Here and wow. Watch a special #AppleEvent today at 10 a.m. PT. — Apple (@Apple) September 7, 2022

Az új modellek kezdő ára a következőképpen alakul:

iPhone 14: 799 dollár (324 ezer forintról) ,

, 14 Max: 899 dollár (364 ezer forint) ,

, 14 Pro: 1099 dollár (446 ezer forint) ,

, 14 Pro Max: 1199 dollár (486 ezer forintot),

ami 100 dolláros (több mint 40 ezer forintos) növekedést jelent a tavalyi évhez képest – írta a 9to5Mac.

A külső megjelenés terén nagyobb változás következhet be, mivel az Apple öt év után eltünteti a notch-ot a 14 Pro, illetve a Pro Max modellekről, ezek várhatóan különálló kialakítást kaphatnak. A szimpla iPhone 14 és 14 Max esetében várhatóan marad a notch-os kialakítás.

Annak ellenére, hogy az Európai Unió korábbi döntése értelmében 2024 őszétől az összes EU-ban értékesített okostelefont univerzális USB-C porttal kell ellátni, az Apple várhatóan még meghagyja a Lightning-portokat az új modellekben, azokat viszont a gyorsabb USB 3.0 adatátvitellel frissítettekre cserélheti.

„A határ a csillagos ég”

A kamerák tekintetében a legnagyobb újdonság az asztrofotózás lesz, így mostmár könnyedén készíthetünk jó minőségű fotókat is különböző, szabad szemmel is kirajzolható csillagászati objektumokról.

Megmarad viszont a három fajta érzékelő – a főkamera, a széleslátó és telefotó, a Pro és a Pro Max széria fő egysége pedig a 12 helyett 48 megapixeles felbontásra lesz képes. Maga a kamerasziget is picivel nagyobb lesz, így a korábbi széria tokjai nem lesznek jók az új modellre.

A selfie kamerák is jelentősen javulhatnak, szélesebb látókörrel és először autófókusszal is rendelkezhetnek majd – közölte a Tom’s Guide.

Mit tud az új operációs rendszer?

A friss iPhone-ok már az új iOS16 operációs rendszerrel érkeznek, amely egy vadonatúj elemet, az Always On Display-t is tartogatja. Ezzel zárolt képernyőnél is láthatunk bizonyos funkciókat a képernyőn, ráadásul úgy, hogy az nem is meríti túl gyorsan az akkumulátort.

Mindezt a 13-as szériában bevezetett 120 Hz-es dinamikus frissítési frekvenciával rendelkező kijelzővel érheti el a használó, mivel a képernyő 120 Hz-ről akár 10 Hz-re is válthat néhány pillanat alatt, ez pedig segít az akkumulátor élettartamának meghosszabbításában. Egyes pletykák szerint az iPhone 14 Pro akár 1 Hz-re is le tudná csökkenteni a képfrissítést, bár ez egyelőre nem tűnik valószínűnek.

A hírek szerint most először előfordulhat, hogy az Apple nem cseréli le tavalyi chipkészletét a telefonokban.

The lower-end iPhone 14 models are said to feature an “enhanced version” of the A15 chip 👀📱 Only iPhone 14 Pro will get the all-new A16 chip… #AppleEvent pic.twitter.com/N9NM9yXaGf — AppleTrack (@appltrack) September 6, 2022

Nagyobb memória, megszokott tárhely és akkumulátor

Az iPhone 14 Pro és Pro Max 6 GB-os LPDDR5 RAM memóriát kap, amely a legújabb technológia a mobiltelefon RAM memóriák esetében. A normál iPhone 14 maradhat a régebbi és lassabb LPDDR4X-nél.

A mobilok tárhelymérete várhatóan változatlan marad: a 128 GB-ostól az 1 TB-os tárhelyig válogathatunk majd, típustól függően. Az akkumulátorok tekintetében sem várható komolyabb változtatás: 3200mAh-tól 4352 mAh-ig terjed majd a teljesítmény.

Színek tekintetében az iPhone 14 a már megszokott arany, ezüst, grafit hármas mellett egy lilás színt választhatóvá tesz majd.

A készülékek leghamarabb szeptember közepén kerülhetnek a boltok polcaira.

Today is the day! Who’s ready for the iPhone 14? #AppleEvent pic.twitter.com/Sf8c5pJVNs — Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022

Új okosórák a láthatáron

A szeptemberi eseményen bemutatják Apple Watch okosórák új generációját is, amelyeknél három új modellre is számíthatunk.

Érkezik a Series 8, az olcsóbbik verzió utódja, az SE 2, valamint az Apple Watch Pro, amely teljesen új modellként mutatkozhat be, minden eddiginél strapabíróbb borítással és nagyobb kijelzővel melengetné legfőképp az extrém sportolók szívét.

Sources are split on whether or not the larger 47mm Apple Watch Series 8 Pro will support old Apple Watch bands 🤔⌚️ A leaker on Weibo says your old bands won’t be compatible…but @markgurman says they should still fit. Will you have to start your collection over again ⁉️ pic.twitter.com/7MvRB2xNoO — AppleTrack (@appltrack) August 29, 2022

Számíthatunk még egy Apple TV 4K-frissítésre, illetve az is lehet, hogy a hónapok óta pletykált második generációs AirPods Próról is lehull a lepel. Az új iPad- és Mac-bejelentését a kaliforniai cég várhatóan az októberi eseményére tartogatja majd.

Ma este magyar idő szerint 19 órától kezdődik az esemény.

A kiemelt képen Tim Cook, az Apple vezérigazgatója az amerikai számítástechnikai cég fejlesztői világkonferenciáján beszél a kaliforniai Cupertinóban 2020. június 22-én. (Fotó: MTI/EPA/Apple Inc./Brooks Kraft)