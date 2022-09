Kíváncsi, mi rejtőzött eddig Mona Lisa mögött?

Egy új funkcióval egészítette ki a DALL-E mesterséges intelligenciáját, ami lehetővé teszi a rendszernek, hogy új vizuális elemeket generáljon, amelyek kitágítják egy-egy festmény határait.

A mesterséges intelligencia (MI) által készített kiegészítések egyáltalán nem ütnek el az eredeti kép stílusától, árnyékolásától és színvilágától, még akkor sem, ha egy közeli portré terét tágítja ki az új funkció.

Az alábbi videó, azt mutatja be, hogyan is alkot az MI.

DALL·E: Introducing Outpainting

Extend creativity and tell a bigger story with DALL-E images of any size

blog: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7

— AK (@_akhaliq) August 31, 2022