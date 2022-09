Egyre több targoncára van szükség

Ma már egyértelmű, hogy a jövő a webshopoké: a pandémia óta nem kevesebb, mint 34 százalékkal nőtt az online kereskedelem forgalma. Ám arról kevés szó esik, hogy az internetes áruházak működtetéséhez nem csak jó marketingre van szükség, hanem hatékony logisztikai megoldásokra is.

“Ha valaki webáruházat indít, nem csak a hirdetéssel és dizájnnal kapcsolatos kérdéseket kell végiggondolnia. Az online üzletek rengeteg háttérmunkát igényelnek, hiszen a rendelések teljesítése folyamatos anyagmozgatással jár. Az utóbbi években ezért ugrásszerűen megnőtt azok száma, akik kisebb raktárakat bérelnek, vagy üzemeltetnek.” – mondja Gyarmat Ádám, a Targonca Trade 2000 marketingvezetője.

Az ilyen 30 és 200 négyzetméter közötti helyiségekbe egy homlokvillás targonca túl nagy lenne, ám a gyalogkíséretű gépek ideálisak az anyagmozgatáshoz. Emberi erővel nem tudnánk 2 és fél méternél magasabbra pakolni, az emelőeszközök segítségével viszont akár a plafonig is kihasználhatjuk a helyet. Így a hasznosítható terület akár a korábbi másfélszeresére növekedhet.

A webshopoknak anyagilag is előnyösebb ez a megoldás, mintha nagyobb raktárt bérelnének: az emelőeszközök költsége átlagosan háromnegyed év alatt térül meg. Nem véletlen, hogy ma már az eladott gépek többsége e-kereskedelmi célra használt raktárakba kerül.

forrás: targoncatrade.hu

Leveszi a dolgozók válláról a terhet



Ma már a gépek képesek elvégezni a fizikai munka nagy részét, ezzel tehermentesítik az alkalmazottakat. Használatukkal folyamatosan halad a munka, gyorsabb és biztonságosabb a rakodás és a szállítás is – teszi hozzá a marketingvezető, akitől azt is megtudhatjuk, a logisztika terén is az elektromos megoldásoké a jövő.

“Egyre elterjedtebbek az elektromos, lítium akkumulátorral működő anyagmozgató gépek. Az autóiparral szemben itt kifejezetten előnyös, hogy az akkumulátor nehéz: ellensúlyként funkcionál, így biztonságtechikai haszna is van. Beltéri raktárakba ma már kifejezetten az elektromos LI-Ion vonalat ajánljuk” – mondja ifj. Molnár István ügyvezető igazgató.

A targoncákat forgalmazó, bérbeadó és szervízelő Targonca Trade országos lefedettséggel bír, öt különböző szervízállomást működtetnek. Ők a HELI targoncák hivatalos szervízszolgáltatói is: tavaly az “Excellent agent of the year” díjat is elnyerték, amelyből a kínai gépgyártó Európában mindössze hármat ítélt oda. A családi tulajdonú cég 1994-ben indult, és 2006 óta a HELI termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója, így sok éve a terület szakértőinek számítanak. Mint mondják, 2016 óta tapasztalnak ugrásszerű fejlődést a piacon.

“Amikor a tavalyi év végén észleltük a közeledő válság jeleit, nagy raktárkészletet halmoztunk fel, hogy stabilan tudjuk tartani az árakat, és gyorsan tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket. Komoly készletünk van homlokvillás targoncákból, amiket elsősorban a HELI EUROPE franciaországi konszignációs raktárából kerülnek beszerzésre. Emellett gyalogkísérettel vezérelt raktártechnikai berendezések is mindig vannak készleten, amit Kínából folyamatosan pótlunk. Egy szállítmány 2 hónapon belül elfogy, de így is garantálni tudjuk az árakat” – zárja az ügyvezető igazgató.