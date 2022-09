Újabb lenyűgöző fotót készített a James Webb-űrteleszkóp

A HIP 65426 b jelű bolygó egy gázóriás, vagyis nem lakható bolygó, a tömege a Jupiternél 6-12-szer nagyobb, azonban ezt a most készült felvételek végleges elemzésével tovább pontosítható – számol be a National Geographic.

Baby’s first exoplanet capture. 🍼 @NASAWebb took its first direct image of a planet outside of our solar system, roughly six to 12 times the mass of Jupiter.

Peek into future possibilities of studying distant worlds with Webb: https://t.co/4KXMppk66y pic.twitter.com/scShr42E87

— NASA (@NASA) September 1, 2022