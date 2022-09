Új videó látott napvilágot a Titanicról, amely elképesztő részletességgel mutatja be a roncsot

Az OceanGate Expeditions mélytengeri felfedezésekkel foglalkozó cég csapata egy új, nagy felbontású videót tett közzé a Titanic roncsairól, amely elképesztő részletességgel és színekkel mutatja be a múlt században elsüllyedt hajót.

„A magas felbontású felvételek elképesztő részletessége segít a tudósokból és tengeri régészekből álló csapatunknak pontosabban elemezni a Titanic roncsának pusztulását, és összevetni azt újabb, 2023-ban vagy még később készülő felvételekkel”

– mondta Stockton Rush, az OceanGate Expeditions elnöke.

A 8K felbontással készült videók rögzítése lehetővé teszi számunkra a felvétel részleteibe történő mélyebb betekintést zoomolás segítségével, ezáltal megőrizve a 4K-s képminőséget, ami kulcsfontosságú a széles képernyőre készített videoprojektek esetében. Még figyelemre méltóbbak a felvételek fenomenális színei – hívta fel a figyelmet Stockton Rush.

Az expedíciós cég elnöke továbbá kiemelte, hogy a 2021-ben készült felvételek és képek összehasonlításakor a roncs bizonyos területein enyhe változásokat láttak. Tudományos csapatuk a 2022-es Titanic-expedíció során rögzített 8K, 4K és egyéb videókat is át fogja vizsgálni, így nyomon követik a hajó hanyatlását.

Új részleteket látunk ezeken a felvételeken, például soha nem láttam még a horgonygyártó nevét a kikötői horgonyon, ami a Noah Hingley & Sons Ltd. Évtizedek óta tanulmányozom a roncsot, és több merülést is végeztem, és nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ehhez hasonló felvételt, amely ilyen részletességgel mutatná be a hajót.

Ez az első ilyen jellegű felvétel, ami drámai bizonyítékot szolgáltat a Titanicon és a körülötte tapasztalható pusztulásról

– tette hozzá.

2030-ra eltűnhet a roncs?

1912-ben a Titanic nemcsak a világ legnagyobb utasszállító hajójának számított, hanem a valaha épített legnagyobb hajónak is. Április 14-én New York felé tartó első útja során a hajó jéghegynek ütközött, és elsüllyedt.

A Titanic hajóroncsa 3821 méter mélyen fekszik az Atlanti-óceán fenekén. Egyes tudósok úgy vélik, hogy a roncs 2030-ra szinte teljesen eltűnhet a hajót felemésztő óceáni baktériumok miatt.

