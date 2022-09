Új madárfajt azonosítottak a tudósok

A fazekasmadár-félék családjába tartozik az a faj, amelynek felfedezéséről a Scientific Reports folyóiratban számoltak be egy chilei vezetésű nemzetközi kutatócsoport tagjai – adott hírt a róla a National Geographic.

Mint írják, a faj legközelebbi (biológiai és földrajzi értelemben vett) rokona az északabbra élő tűzföldi tüskefarkú (Aphrastura spinicauda). E rokon fajtól mind életmódja, kizárólag lágyszárú növényekkel borított élőhelye, mind külleme, mind genetikai összetétele alapján elkülöníthető a szubantarktiszi madárfaj.

2010–2021 között minden nyáron felméréseket végeztek a kutatók a szigetcsoport, illetve a tőle északabbra lévő szigetek Aphrastura-állományai körében, azután pedig a megvizsgált madarak külsejének, méretének leírásait hasonlították össze. A felmérés során meg is gyűrűzték a vizsgált madarakat, illetve egészen kicsinyke, ezred grammnyi mennyiségű vért is vettek tőlük a genetikai elemzés céljára.

A Diego Ramírez-szigetek madárkáinak jelentősen rövidebb farktollai voltak, mint az északabbi rokonoknak, emellett azonban nagyobb testűek és tömegűek is voltak azoknál. Kissé eltér a csőrük hossza és alakja, valamint néhány további részletben is különböznek a tűzföldi rokonoktól.

A mi kék cinegénkhez hasonló nagyságú madárka fészkeit az egy-két méter magas fűcsomók védte talajszinten készíti el, a fészek a talajba vájt odú, amelynek egyetlen bejárata van.

A faj ugyan nagyon fiatal lehet, mivel a szigetcsoport csupán a jégkorszak végén vált számára lakhatóvá, korábban jég borította. Ez azt is jelenti, hogy a faj elkülönülése, annak ellenére, hogy már most is igen jelentős eltéréseket mutat a legközelebbi rokonaitól, még most is zajlik.