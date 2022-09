Artemis I: megvan a kilövés pontos időpontja

Speciális dózismérőkkel a fedélzetén szombaton elindul a Holdra az Orion űrhajó. A küldetés része a NASA Artemis programjának. Az Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriumának dózismérői kulcsfontosságú adatokat szolgáltatnak majd a későbbi emberi személyzetet szállító űrhajók, a Hold körüli pályán keringő űrállomás és a holdbázis létrehozásához – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

Dózismérőkkel a fedélzetén pénteken indul a holdra az Orion űrhajó, a küldetés része a NASA Artemis programjának

Dózismérőkkel a fedélzetén szombaton indul a Holdra az Orion űrhajó, a küldetés része a NASA Artemis programjának.

Kapcsolódó tartalom

„Szombaton 20 óra 17 perckor nyílik a következő kétórás indítási ablak, amikor reményeink szerint elindulhat a sok szempontból is történelminek nevezhető küldetés” – mondta Kiss László csillagász a műsorban.

Visszautalt arra, hogy az eredetileg tervezett hétfői indítás csúsztatását a technológiai problémák, valamint a kedvezőtlen időjárás idézte elő. A csillagász kifejtette, a holdrakéta négy hajtóműve közül az egyiknek a szelepe meghibásodott, valamint villámcsapásokat is észleltek a légkörben, és a NASA hivatalos szabályzata szerint olyankor nem lehet a küldetést elindítani.

Kiss László kiemelte, ha a szombati indítás sem sikerül, akkor nagy valószínűséggel legközelebb ez már csak októberben valósulhat meg.

Vissza a Holdra!

„Ahogy öntven évvel ezelőtt az Apollo program is úgy indult, hogy először ember nélkül küldtek fel rakétát, itt is hasonlóan történnek az események. Sok-sok érdekes kísérlet lesz majd, hiszen 42 napos a teljes küldetés. A kapszula fedélzetén fantomok tartózkodnak majd, két baba, bennük szenzorokkal, itt azt fogják mérni, hogy milyen besugárzást kapnak egy ilyen küldetés alatt. A kapszula emellett tíz kisműholdat is magával visz” – magyarázta a szakértő.

A cél az, hogy 2025-re le lehessen szállni a Hold déli pólusán, ahol egy részen mindig süt a nap, valamint megtalálhatók olyan kráterek is, amelyekben jég van.

Kapcsolódó tartalom

„A mostani repülést két további tesztrepülés követ majd, az elsőnél még nem, a másodikon azonban már emberekkel a fedélzetén. 2025-re pedig az a terv, hogy két űrhajós leszálljon a Hol déli pólusánál” – mondta a csillagász, hozzátéve, hogy ez egy minden korábbinál nagyobb hordozó erejű rakéta.

A szombati eseményt több helyen is végig lehet követni, a Svábhegyi Csillagvizsgáló YouTube csatornája szakértőkkel együtt élőben közvetíti a történelmi nap minden pillanatát.

Kiemelt kép: Orion ameriaki űrhajó (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)