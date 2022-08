Artemis I: elhalasztotta a holdrakéta indítását a NASA, megvan, mikor próbálják meg újra

A floridai partoknál átvonuló zivatarok miatt a Space Launch System (SLS) holdrakéta üzemanyag-ellátása egyórás késéssel kezdődött meg, a folyamatot pedig aztán rövid időre le is állították, ugyanis a rakéta 3-as számú hajtóművénél ismeretlen meghibásodásra figyeltek fel.

#Artemis I update: Launch is currently in an unplanned hold as the team works on an issue with engine number 3 on the @NASA_SLS core stage. Operations commentary continues at https://t.co/z1RgZwQkWS https://t.co/mFyoeRMC6q

A NASA később hivatalos közleményben tudatta, hogy a halasztás hátterében nem észlelési hiba, hanem tényleges üzemanyag-szivárgás áll, emiatt kénytelen volt törölni a rakéta hétfői indítását. A közlés szerint a szivárgás és a hirtelen nyomásnövekedés hátráltatta az egész folyamatot. A rakéta üzemanyagaként folyékony oxigént és hidrogént használnak.

Az űrügynökség később a hivatalos Twitter-csatornáján is bejelentette a fellövés elhalasztását, amelyre legkorábban pénteken ismételhet meg. A Space Launch System (SLS) elnevezésű rakéta az indítóállásban marad és tovább folytatják az ellenőrzéseket.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

