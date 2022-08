Kenuban eltemetett nő maradványait találták meg

Egy új tanulmányban a szakértők egy nagyjából ezeréves, patagóniai kenusírt írnak le – számolt be a National Geographic.

A felfedezés megerősíti azokat a néprajzi és történeti beszámolókat, amelyek szerint a kenukat már a spanyol kor előtti Dél-Amerikában is használták temetkezésre, és cáfolja azon elméletet, amely alapján a gyakorlat csak az európai hódítás után jelent meg.

