Kevésbé nagylelkűek és segítőkészek alváshiány esetén az emberek egy kutatás szerint

Kevésbé nagylelkűek és segítőkészek alváshiány esetén az emberek egy új tanulmány szerint, amelyet az amerikai Berkeley Egyetem kutatói publikáltak a PLOS Biology című tudományos folyóiratban.

A kutatás során a tesztalanyokat többek között a segítőkészséggel kapcsolatos helyzetekről kérdezték olyan esetekben, amikor nem aludtak eleget, valamint elemezték az óraátállítás utáni adományozói magatartás alakulását az USA tagállamaiban.

A kutatást vezető Eti Ben Simon mellett dolgozó tudósok a több mint 100 tesztalany bevonásával végzett kísérlet során kimutatták, hogy egy kevés alvással töltött éjszaka után az emberek csekélyebb késztetést éreznek arra, hogy segítsenek másoknak. Egyszerű helyzeteket tanulmányoztak, mint például bevárni egy liftnél egy másik embert, vagy pedig segítséget nyújtani az utcán egy sérült idegennek.

Az köztudott, hogy a megfelelő és stabil alvás szorosan összefügg az egészséggel, számos pszichológiai probléma pedig összefügg a rossz alvással, ami fizikai betegségeket is okozhat. A kutatóknak most azt sikerült kimutatniuk, hogy az elégtelen alvás nemcsak önmagunknak árt, hanem a környezetünkkel való interakciókat is komolyan befolyásolja.

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy a polgárok adományozási magatartására hatással van-e a nyári időszámításra való átállás, amikor az éjszaka egy órával rövidebb. Kiderült, hogy az óraátállítást követő héten az emberek átlagosan tíz százalékkal kevesebbet adományoztak. Kiemelték, hogy ez a csökkenés nem figyelhető meg azokban az államokban, amelyekben nem állítják át az órát. Eti Ben Simon úgy fogalmazott, “ha nem alszunk eleget, az nemcsak a saját jólétünkre, hanem az egész társadalom jólétére is káros.

A kutatók az alanyokat nyolc óra alvás után, valamint egy alvás nélküli éjszaka után is agyszkennelésnek vetették alá. Azt találták, hogy az agy bizonyos, az empátia és az együttérzés szempontjából fontos területei kevésbé voltak aktívak egy rosszul töltött éjszaka után. Simon szerint az agynak ez a része jelentősen károsodik, amikor az emberek nem alszanak eleget.