Ahogy még soha nem láthattuk a Jupitert

A Jupiterről eddig is fantasztikusan érdekes és informatív felvételek sokasága készült, akár a Földről, akár az űrből, ám a James Webb-űrteleszkóp (JWST) új szintre emeli mindezeket, és a kutatók számára eddig nem látott adatokat mutat meg az óriásbolygóról – írja a National Geographic.

„Hogy őszinte legyek, egyszerűen nem vártuk, hogy ennyire jó lesz!”– mondta Imke de Pater, a Berkeley Egyetem professzora, az óriásbolygókra és azok holdjaira szakosodott csillagász. Párizsi kollégájával, Thierry Fouchet-val ő vezette a JWST első Jupiter-megfigyelő projektjét.

A két közzétett felvételt a JWST NIRCam nevű, közeli infravörösben dolgozó műszere rögzítette, amely három speciális szűrője révén különleges részleteket képes megmutatni. A felvételeket később az emberi szem számára látható színekre fordították le, a leghosszabb hullámhosszakat vörösben, a legrövidebbeket kékben láthatók. Ebben az átalakításban egy már tapasztalt és csillagászati képfeldolgozással nagy sikereket elért civil kutató, Judy Smith segítette a szakembereket.

Giant news from a giant planet!@NASAWebb captured a new view of Jupiter in infrared light, uncovering clues to the planet’s inner life. Two moons, rings, and distant galaxies are visible. Get the details: https://t.co/6WKbAQY78z pic.twitter.com/9uaACCPGyU

— NASA (@NASA) August 22, 2022