Nem mindegy milyen számítógéppel kezdjük a tanévet

Ma már egész fiatal kortól kezdve fontos része a gyerekek életének a számítógép. Hogy hány éves kor lenne az ideális, arról a szakemberek véleménye is megoszlik, az viszont biztos, hogy a mai világban a technika megkerülhetetlen része az életünknek, legyen az telefon, tablet, laptop vagy számítógép.



Becslések szerint a gyerekek 60-70 százalékának van saját számítógépe, vagy együtt használja azt valamelyik szülővel. Az viszont, hogy ki milyen korban veszi meg a gyermekének az első okoseszközt, és főleg, hogy mit vesz, teljesen eltérő.

„A 6-7 évesnek általában tabletet keresnek a szülők, amit mesenézésre, játékra használnak. Olyan 10 éves korig még nincsenek nagy igények, csak kell egy gép otthonra. Az általános iskola befejezésével, olyan 15 éves kor körül, már jóval nagyobb az igény. Elsősorban a gamer PC-k felé irányul a figyelem, ritkább esetben gamer notebookot keresnek. Ilyenkor már fontos a jó grafikus kártya, hogy fussanak a legmenőbb játékok. Nagyon sok fiatal kap születésnapra vagy karácsonyra gamer gépet. A másik véglet viszont az, amikor “csak” netezésre és szövegszerkesztésre használják a notebookot” – mondta Tóth Roland, a Furbify munkatársa.

Az új vagy használt laptop beszerzésénél ma már az is fontos kritérium, hogy számolni kell az online oktatás lehetőségével. Fontos, hogy működjön rajta például a Zoom, a Skype, a Microsoft Teams, vagy épp a Google Tanterem, hiszen bármikor jól jöhetnek ezek a lehetőségek.

forrás: Furbify

Ha iskola, akkor kell egy új gép?

Az iskolakezdés sokakban felerősíti az igényt, hogy „kell egy laptop”. Ám nem mindegy, hogy milyen szempontokat veszünk figyelembe a vásárlás során.

„Lényeges, hogy fogja-e hordozni magával a gépet a gyerek. Ha nem, akkor lehet 15,6″-os noteboot venni, ha viszont igen, akkor maximum 14-est ajánlunk a praktikussága végett, legalább 8GB RAM-mal, és 240GB SSD-vel. Ami az iskola miatt fontos, hogy legyen rajta webkamera, wifi, és Office programcsomag is. A szülőknek elmondjuk azt is, hogy az Esetnek van parental kontrol csomagja is, amivel kontrol alatt tudják tartani, hogy mit néz, illetve mit használ a gyerek a laptopon” – tette hozzá a Furbify marketingese.

Változott a trend: a gyerek kap újat, a szülőé marad a régi

A gyerekeknél rövidebb a figyelem, és általában nem vigyáznak a kütyükre. Ezért, fontos, hogy ne a legmodernebb, legdrágább gépet vegyük meg, még akkor sem, ha ezt megtehetjük. Cserélni például csak akkor szokták a szülők a gépeket, amikor már nagyon szükséges: tönkre megy, esetleg a kisebb tesónak is kell egy számítógépes eszköz. De az utóbbi időben már az a jellemző, hogy a szülő megtartja magának az idősebb gépet, és újat/felújítottat vesz a gyereknek.

„Egy átlagos, de erős gép körülbelül 200-300 Euro. Ha például a gyerek tervezői középsuliba megy, akkor még komolyabb gép kell, aminek az ára az 500 Eurót is elérheti. Régebben inkább volt jellemző, hogy a gyerekek a szülőktől örökölték a gépet, most ez a tendencia már megfordult. De az is fontos, hogy egy-egy hasznos felújítás még sok plusz évet adhat a gépnek” – mondta a Furbify marketingese.