Kísérteties! Hallgassa meg a hatalmas fekete lyuk túlvilági hangját

Annak ellenére, hogy a világűr csendes, a kozmikus objektumok rendre adnak ki hangokat, viszont mivel a közeg vákuum, a hanghullámok nem tudnak áthaladni rajta.

A Földtől több mint 200 millió fényévre található Perseus galaxishalmaz fekete lyuka viszont képes hanghullámrezgéseket létrehozni, méghozzá forró gázhullámok formájában. Ezeket a tudósok le tudják fordítani az emberi fül számára érzékelhető hanghullámokká.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we’ve picked up actual sound. Here it’s amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022