Egyre több cég alkalmaz elektronikus biztonsági rendszert

A jelenlegi gazdasági helyzetben mindenki ott spórol, ahol tud - a vagyonbiztonságnál azonban kevés fontosabb kérdés van a cégek számára. De vajon mi a leghatékonyabb megoldás, ami ár-érték arányban is optimális?

Sajnos, nem lenne meglepő, ha a válság küszöbén szaporodna a bűncselekmények száma. Ilyen körülmények közt kiemelten fontos, hogy mind a cégek, mind a magánemberek biztonságban tudhassák az értékeiket.

“Egyre több cégről mondható el, hogy a telephelyein csökkenti az élőerős őrzést, így spórolhatnak a biztonsági őrök fizetésén. A trend mostanság a kültéri védelmi riasztórendszer, valamint a kamerák alkalmazása. A rendszerek telepítése egyszeri beruházás” – árulja el Csalami János biztonságtechnikai szakértő, az Elektronika Vonala vagyonvédelem alapítója. De vajon mi alapozza meg a bizalmat az elektronikus rendszerek használata iránt?

“Lényeges szempont, főleg a mai viszonyok közt, hogy az ilyen rendszerek havidíja nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a biztonsági őrök bére. Még a lakosság is előszeretettel veszi igénybe őket, a magáningatlanokban is egyre elterjedtebbnek számítanak” – teszi hozzá a szakértő.

Minden vészhelyzetre fel vannak készülve



A kamerák és érzékelők a nap huszonnégy órájában védik a telephelyeket, és ha ez nem lenne elég, az emberi intelligencia is segíti a működésüket. Ha ugyanis az úgynevezett társfelügyeleti szolgáltatást választják a cégek, akkor riasztás esetén a diszpécser azonnal megkapja a videófelvételeket is.

Ha ezt a csomagot választjuk, minimálisan növekszik a szolgáltatás díja. Cserébe akár 98 százalékos pontossággal is beazonosítható, mi váltotta ki a riasztást. Előfordul ugyanis, hogy a viharos szél, egy elkóborolt állat, sőt, egy esetben például 12 vonuló vadkacsa indította be a vészjelzést.

forrás: Elektronika Vonala

“A diszpécser ilyenkor azonnal el tudja dönteni, hogy ember okozta-e a jelzést, így minimálisra csökkenthető a felesleges emberi beavatkozás: nem kell járőrt kiküldenünk a helyszínre, ami további költségekkel járna. Így tehát a társfelügyeleti szolgáltatás használata mellett akár spórolhatunk is” – teszi hozzá Csalami János.

A cégeknek akkor sem kell aggódniuk, ha a behatoló elvinné vagy megrongálná a kamerákat: a beérkezett képanyag a távfelügyelőcégnél is tárolásra kerül, így riasztáskor a dispécserek azonnal láthatják a kamerák felvételeit.

Emellett egyre több okoskiegészítő is megjelenik a piacon, amellyel kiegészíthető a biztonsági rendszer. Az épület pedig még tovább védhető a proxykártyás beléptetőrendszer, applikáció vagy videókaputelefon bevezetésével, hogy csak a valóban jogosultak juthassanak be a kapun. Sőt, a biztonsági beállítások akár helységenként is módosíthatók lehetnek.

“Ezek az okosrendszerek hamarosan össze fognak forrni az elektronikus beléptetőeszközökkel, de mint látjuk, már most élvezhetjük az egyes technológiák előnyeit” – zárja Csalami János.